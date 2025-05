The Last Of Us, temporada 2: hora, fecha de estreno, DÓNDE VER, tráiler y qué pasará en el capítulo 5

La temporada 2 de The Last Of Us sigue yendo camino hacia el camino en el que Ellie se ha embarcado para vengar la muerte de Joel a manos de Abby junto a sus amigos y el episodio 5 nos promete nuevas revelaciones, sobre todo con los infectados.

The Last Of Us, temporada 2: ¿fecha y hora de estreno del episodio 5?

El quinto episodio de la segunda temporada de The Last Of Us se estrenará este domingo 11 de mayo de 2025. Si lo verás desde Perú, este se emitirá por cable y streaming desde las 8:00 p.m., pero en el resto de países tendrá lugar en los siguientes horarios.

México: 19:00 horas.

19:00 horas. Guatemala: 19:00 horas.

19:00 horas. Panamá: 20:00 horas.

20:00 horas. Perú: 20:00 horas.

20:00 horas. Ecuador: 20:00 horas.

20:00 horas. Colombia: 20:00 horas.

20:00 horas. Paraguay: 21:00 horas.

21:00 horas. República Dominicana: 21:00 horas.

21:00 horas. Bolivia: 21:00 horas.

21:00 horas. Chile: 21:00 horas.

21:00 horas. Venezuela: 21:00 horas.

21:00 horas. Argentina: 22:00 horas.

22:00 horas. Uruguay: 22:00 horas.

The Last Of Us, temporada 2: ¿Dónde ver el capítulo 5?

The Last Of Us es una serie producida por HBO basada en la saga de videojuegos del mismo nombre producida por Naughty Dog y que se puede jugar en consolas de Sony como PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

En este caso, el episodio 5 como los demás, se pueden ver de dos formas: la primera por medio del canal de HBO habiendo contratado un servicio de cable que incluye este servicio. También en streaming vía MAX, para lo cual necesitas una suscripción activa con un plan de pago mensual o anual.

The Last Of Us, temporada 2: tráiler del capítulo 5

The Last Of Us, temporada 2: ¿Qué pasará en el capítulo 5?

El capítulo 4 dejó a Dina confesando a Ellie que está embarazada de Jesse. Un dato importante, sobre todo porque Ellie fue mordida en su delante tras escapar de una horda y confesar que es inmune al cordyceps.

En el siguiente episodio, de acuerdo al avance, Ellie se dirige a buscar a Nora quien está apostada en el hospital en Seattle donde los lobos (W.L.F.) lo han convertido en un centro militar de mucha importancia para esta milicia.

Asimismo, vemos a un cargo importante de los W.L.F., al parecer revelando lo que podría ser una nueva condición de los infectados, pues se le escucha decir "está en el aire", algo revelador, ya que hay que tener en cuenta que, en el videojuego, el cordyceps se transmite vía esporas que flotan en el aire (además de la mordida), mientras en la serie cuenta con ramificaciones que sirven, a la vez, como una especie de mente colmena.