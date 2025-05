¿Dónde ver el episodio 5 de la temporada 2 de ‘The Last of Us’? Esto debes saber

El episodio 5 de la temporada 2 de 'The Last of Us' ya estrenó y podrás disfrutarlo desde la plataforma de streaming Max. Con nuevas amenazas, giros inesperados que elevan la tensión a niveles aún más alto y el regreso de personajes claves, este episodio fue uno de los más esperados de la temporada. En esta nota te comentamos más al respecto.

¿Cuándo estrenó el episodio 5 de la segunda temporada de 'The Last of Us'?

El estreno del episodio 5 de la segunda temporada de 'The Last of Us' se llevó a cabo el domingo 11 de mayo en Estados Unidos, a las 9:00 p.m. según el horario del Este, y a las 6:00 p.m en el horario del Pacífico. Por su parte, en En México, Colombia, Ecuador y Perú se transmitió a las 8:00 p.m. (hora central), mientras que en Venezuela fue a las 9:00 p.m.. Asimismo, los fanáticos de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay pudieron disfrutarlo a las 10:00 p.m..

¿'The Last of Us' contará con una temporada tres?

Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, los creadores han confirmado que la temporada 3 de 'The Last of Us' está en desarrollo. Esta continuará explorando el mundo del videojuego, posiblemente ampliando la historia del segundo título o introduciendo nuevas tramas. Dicha noticia genera gran expectativa entre los fans, quienes esperan ver cómo evolucionan los personajes y qué nuevos desafíos se avecinan.