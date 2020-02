Tokio 2020: COI decidirá en tres meses si cancelan o no el evento por el coronavirus

Dick Pound, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), reconoció el riesgo que existe de hacer un cambio en el calendario de Tokio 2020 o en trasladar el evento a otra sede. Todo esto por el coronavirus que sigue propagándose por Asia.

El directivo informó se tomarán un plazo de tres meses para decidir el futuro de los Juegos Olímpicos, a disputarse entre el 24 de julio y el 9 de agosto.

"Es una decisión muy importante y no puedes tomarla hasta que tengas datos fiables en los que basarla", dijo Pound a la agencia Associated Press (AP). Además explicó: "No se pospone algo del tamaño y de la envergadura de los Juegos. Hay tantas partes implicadas, tantos países y diferentes temporadas competitivas y la televisión".

Sobre la posibilidad de retrasar la cita olímpica unos meses, Pound consideró que es una opción difícil por los miles de personas involucradas de tantos países diferentes.

China reportó 508 nuevos casos y otros 71 fallecimientos, 68 en la ciudad central de Wuhan, donde la epidemia fue detectada por primera vez en diciembre.

Los Juegos Olímpicos, en su era moderna desde 1896, solo han sido cancelados por las guerras mundiales ocurridas en 1914 y 1939.

La J1 League, el campeonato de fútbol de primera división de Japón, fue suspendida hasta el 15 de marzo al expandirse los casos de coronavirus en ese país.