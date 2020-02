¡A Tokio 2020! Gladys Tejeda superó la marca mínima en Sevilla y clasificó a los próximos Juegos Olímpicos [VIDEO]

¡Un peruano más en Tokio 2020! La reconocida atleta Gladys Tejeda tuvo una gran performance en la maratón de Sevilla ubicándose quinta en la tabla general superando el tiempo mínimo para estar en los próximos Juegos Olímpicos.

Gladys Tejeda superó la marca mínima en Sevilla y clasificó a los próximos Juegos Olímpicos

Tejeda, una de las referentes del fondismo en el Perú, se tenía mucha fe de poder clasificar a Tokio 2020 en España. Si bien la carrera no fue nada fácil, superó a grandes rivales haciendo un tiempo de de dos horas, 27 minutos y ocho segundos.

Ello fue suficiente para sacar su boleto rumbo a los próximos Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en el continente asiático ya que la marca mínima a superar era de dos horas, 29 minutos y 30 segundos. Además, también mejoró la marca panamericana que la misma Tejeda impuso en Lima 2019.

"Por ranking me ubico dentro de las 80 primeras a nivel mundial, pero tengo que asegurar este domingo con el tiempo requerido para estar en Tokio 2020. Me he preparado, me encuentro bien y espero conseguir el objetivo", había declarado Tejeda antes de su participación en la maratón de Sevilla.

Finalmente, la gran ganadora del mencionado certamen fue la ugandesa Juliet Chekwel, seguida de las etíopes Gada Bontu y Sifan Melaku, quienes completaron el podio de la categoría femenina absoluta en España.

De esta manera, la lista de peruanos en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020 aumentó a 16 con la clasificación de Gladys Tejeda y se espera que en las próximas semanas, se sumen más deportistas nacionales.

Tokio 2020 | Gladys Tejeda tendrá su tercera cita olímpica

Gladys Tejeda aumentó la chance de los peruanos de poder conseguir la quinta medalla olímpico en la historia para el Perú. Además, la fondista nacional espera mejorar lo hecho en Londres 2012 y Río 2016.