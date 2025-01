Presidente de Bielorrusia critica a sus atletas por no ganar medallas en Tokio 2020

¡No tuvo remordimiento! El presidente de Bielorrusia , Aleksander Lukashenko , lanzó un duro mensaje a todos sus deportistas que están participando en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 , asegurando que, todos los atletas no ganan una medalla con su país porque "no pasan hambre".

"Lo digo a menudo: ¿saben por qué a veces no ganamos en el deporte? Algunos dicen que hay problemas en la educación. Pero lo que sucede es que no pasan hambre. Serbia es un país de gente talentosa, al igual que nosotros. ¿Pero por qué los resultados son tan diferentes? Porque si ganan en los Juegos Olímpicos, en un Mundial, significa que tendrán todo. Si no ganan, tendrán que deambular por ahí y buscarse su pan", indicó.