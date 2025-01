Varillas, tras ser eliminado: "No todos los días enfrentas a alguien que estuvo en el top 10"

“Fue un partido muy parejo que al final en el marcador y en los puntos claves te das cuenta un poquito la diferencia de nivel. Creo que me fue muy bien. Tuve chances que no pude aprovechar”, expresó Varillas en entrevista exclusiva con Milagros Crisanto, enviada Líbero a Tokio 2020.

"Yo di todo en la cancha, traté de hacer mi juego, lo que trabajé con mi entrenador, también traté de disfrutar al máximo porque no todos los días estás en eventos así”, agregó Varillas.

Asimismo, valoró la calidad y jerarquía de Schwartzman. "Son partidos que te marcan, no todos los días puedes enfrentar a un jugador que está trece en el mundo y que estuvo hace unos meses en el top 10, entonces hay que aprender y seguir para adelante", analizó.

En otro momento, indicó que "entré a este torneo muy sobre la hora, tampoco es que tuve mucho tiempo para prepararme para las condiciones y la cancha, no es una excusa obviamente. Es una cancha dura, sé cómo es, me hubiese gustado prepararlo de mejor manera. Vengo jugando varios torneos un poco más grandes de los que venía jugando hace un año y estoy tranquilo por mi nivel porque estoy jugando muy bien, me siento bien dentro de la cancha”.