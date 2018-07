Rusia vs. Croacia EN VIVO: por cuartos de final del Mundial Rusia 2018 [GUÍA TV]

La anfitriona del Mundial 2018, Rusia, enfrentará a su similar de Croacia este sábado 7 de julio a la 1:00 p.m (hora peruana) desde el Estadio Fisht, de Sochi. El duelo entre rusos y balcánicos lo podrás ver por las pantallas de Globo TV, Telecinco y Latina, o seguir las incidencias por Líbero.pe.

El elenco ruso eliminó en octavos de final a España vía penales y se topará ante un elenco croata, que sacó de carrera a Dinamarca.

Rusia no llegaba a cuartos de final desde la Copa del Mundo de México '70. Por su parte, Croacia no jugaba fases finales desde el Mundial Francia 1998.

Cabe destacar que, Croacia y Rusia nunca se han enfrentado en una cita mundialista. Asimismo, los 'balcánicos' suman cinco participaciones en Copas del Mundo; mientras que los soviéticos llevan 11.

HORARIOS DEL RUSIA - CROACIA

Sábado 7 de julio - Estadio Olímpico de Sochi

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

Estados Unidos: 1:00 p.m. (ET) / 10:00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8:00 p.m.

CANALES DEL RUSIA - CROACIA

Perú: Latina, DirectTV

Argentina: Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports Argentina, Canal de las Estrellas, TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, COTAS Televisión, Red Uno, Red Uno En Vivo

Brasil: SporTV Play, SporTV, Globo, FOX Play Brasil, FOX Sports 1 Brasil

Canadá: TSN Radio 1040 - 1410, CTV, RDS, RDS GO, TSN GO, TSN1, TSN3, TSN4, CTV GO, TSN5

Chile: Movistar Play Chile, Canal 13, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TVN

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: TD Mas, Teletica Radio, Movistar Play Costa Rica, Sky HD, TD +

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, RTS Ecuador

México: Azteca 7, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, Telemundo

España: Mediaset Sport App, Telecinco España

Uruguay: Monte Carlo TV Canal 4, Canal 10 Uruguay, TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: TVes, Meridiano Television, DIRECTV Play Deportes, Venevision, DIRECTV Sports Venezuela

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Rusia vs Croacia?

Si quieres seguir el Rusia vs Croacia, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el partido.