Mundial Rusia 2018 se queda sin sudamericanos en semifinales

El Mundial Rusia 2018 ha sorprendido a todos desde el inicio. Muchos resultados que nadie pensaba se dieron. Por ejemplo, ¿quién imaginaba que Alemania se quedaría en fase de grupos o que España sería eliminada en octavos por Rusia? De los sudamericanos, Perú se quedó fuera en la primera fase, tras perder con Dinamarca y Francia en sus primeros partidos haciendo inútil la victoria ante Australia.

A octavos de final clasificaron los otros cuatro sudamericanos: Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Los argentinos tuvieron que enfrentar a Francia y cayeron por 4-3 en un partido de infarto, que empezó ganando el equipo europeo y luego volteó Argentina, pero Francia reaccionó y venció con categoría. Colombia también se quedó fuera en octavos tras perder con Inglaterra en la definición por penales.

Brasil y Uruguay superaron sus llaves. La ‘Canarinha’ se mostró fuerte y fue contundente ante un México que no puede superar el cuarto partido mundialista desde hace bastante tiempo. Uruguay, por su parte, venció con categoría a un complicado Portugal, que tuvo a Cristiano Ronaldo desde el vamos. Fue doblete de Edinson Cavani, que se lesionó y no pudo jugar los cuartos de final ante Francia, que ganó e hizo que Uruguay se despidiera del torneo.

Brasil conoció a su rival en cuartos rápido, ya que Bélgica derrotó a Japón en un partido muy cambiante -y emocionante-. Bélgica vs Brasil, Brasil vs Bélgica. Uno de los partidos más vistosos del Mundial Rusia 2018. No hubo favorito alguno en la previa para clasificar a las semifinales, pero el trámite del partido fue distinto a todos los pronósticos. Bélgica superó ampliamente a Brasil, fue contundente y ganó con un Romelu Lukaku intratable.