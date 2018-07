Rooney envía mensaje de aliento al equipo de Southgate de cara a las semifinales

Si hay alguna voz autorizada para hablar del gran momento de Inglaterra en el Mundial Rusia 2018 ese es Wayne Rooney, considerado una leyenda viviente en el Manchester United y uno de los jugadores que siempre dejó la piel por su selección. El popular 'Bad Boy' celebró el pase a las semifinales de una manera muy peculiar.

Pese a que Rooney ya no defiende los colores de 'Los tres leones', ello no es impedimento para que volante del D.C. United palpite con cada triunfo de su país y qué mejor en una Copa del Mundo. El futbolista de 32 años aseguró que los dirigidos por Gareth Southgate no pararán hasta tocar el cielo en Rusia.

"Felicitaciones a los muchachos que llegan a las semifinales. Gran rendimiento de equipo. ¡Espero con muchas ganas por ver quién (selección) será el siguiente!", se puede leer en el 'tuit' de Rooney. Hasta el momento dicha publicación cuenta con más de 300 'retweets' y más de 2 mil 'Me Gusta'.

Congratulations to the lads reaching the semi-finals. Great team performance 👏👏👏 Looking forward to seeing who’s next! #Eng #ThreeLions #WorldCup