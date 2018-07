España en la mira a un entrenador semifinalista de Rusia 2018

Con la óptica puesta en no volver a ser eliminado de ningún certamen del Mundo, la Federación Española se encuentra en plena búsqueda del nuevo entrenador de la ‘Roja’, y luego de analizar varias carpetas de opciones, tendrían al futuro reemplazante de Fernando Hierro.

Sin embargo, la RFEF no puede concretar nada con el DT que tienen la mira, ya que se trata de un estratega que se encuentra en plena competencia del Mundial Rusia 2018, y quien debe esperar hasta después de la quincena de julio para iniciar con las conversaciones.

Se trata nada menos que, de Roberto Martínez actual cabeza de la Selección de Bélgica y gestor del buen momento que atraviesan los ‘Diablos Rojos’, que a pesar de no ser favoritos de la competencia, logró meterse dentro de las mejores selecciones.

Al ser consultado sobre la posibilidad de dirigir a España, Martínez aseguró que no podría cambiar de camiseta o recibir una propuesta, por respeto a su actual equipo, con el que espera levantar la Copa del Mundo. "No me conocen mucho en España, me sorprendería una llamada de la Selección", dijo.

EL DATO

Roberto Martínez asumió el cargo de entrenador de la Selección de Bélgica desde el 3 de agosto de 2016.