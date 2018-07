Entrenador de Bélgica no asegura ni descarta que sea en el futuro entrenador de España

El Mundial de Rusia 2018 está en su recta final y este viernes comienzan los partidos correspondientes a los cuartos de final en el que Brasil y Bélgica se verán las caras en la ciudad de Kazán. El entrenador Roberto Martínez tendrá el viernes el reto más difícil de su carrera como entrenador cuando se enfrente al ‘Scratch’.

El técnico de los ‘Diablos Rojos’ ha sido una de las revelaciones de la Copa del Mundo y puede dar el batacazo con los pentacampeones. Su nombre está en la agenda de los posibles reemplazantes de Fernando Hierro al banquillo de la Selección de España luego de caer eliminados contra Rusia, pero no quiso hablar al respecto.

PUEDES VER: Brasil vs Bélgica: fecha, hora y canal del partidazo por cuartos de final del Mundial Rusia 2018

Y es que los locutores de la Cadena Cope le consultaron sobre su futuro y dirigir algún día la ‘Furia Roja’. “¿Entrenar a España?, es la pregunta en un momento equivocado. Ahora lo que importa e interesa es ayudar al grupo y prepararlo para el partido de Brasil. Llevo 13 temporadas de entrenador. Ahora lo único que interesa es que estemos bien en el día a día”, indicó.

Sobre su choque contra Brasil dijo: “Es el partido que siempre sueñas. Todo Bélgica y todos los jugadores están preparados. Con mucha ilusión. Los partidos no son para los entrenadores. Es para disfrutar siempre que se pueda competir y ganar. No hay nada más grande en el fútbol que poder disfrutar de un Mundial y sentir un pueblo detrás”.

NO TE LO PIERDAS: Kevin de Bruyne: "Firmo ganar a Brasil 1-0"

“Se ha creado un poco de problema donde no lo hay. Neymar es una figura muy conocida. Es un jugador determinante y tenemos que preocuparnos de eso, que su rol en el partido sea el mínimo posible. Estamos centrados en hacer un gran partido de fútbol y esperemos que no tengamos que hablar de cosas que no son del juego”, manifestó el DT del conjunto belga.

EL DATO

Roberto Martínez es técnico de Bélgica desde el pasado agosto del 2016.