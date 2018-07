Pedro Gallese: “Esto no se queda ahí, queremos volver al mundial”

La selección peruana sufrió una temprana eliminación del Mundial Rusia 2018, sin embargo la ‘bicolor’ tuvo muchos puntos altos, uno de ellos fue el guardameta ‘blanquirrojo’, Pedro Gallese, quien tuvo una destaca actuación ante Dinamarca, Francia y Australia. El arquero de los Tiburones Rojos brindó algunas declaraciones sobre su presente futbolístico.

‘San Pedro’ reveló su fastidio al no poder pasar a la siguiente ronda en la Copa del Mundo. “Estamos con una espina, ya que podríamos haber pasado por lo que dimos en el campo. Pero cada uno quedo tranquilo por el coraje, las ganas de querer jugar y el fútbol que mostramos.”, no obstante, dejó un mensaje alentador para la hinchada peruana. “Esto no se queda ahí, nosotros queremos volver a clasificar y hacer más en el mundial.”

También, el portero nacional reveló uno de los momentos más emocionantes en su experiencia mundialista. “Cantar el himno en un partido de mundial fue lo máximo, yo no soy de mostrar mis sentimientos pero en ese momento casi boto algunas lágrimas, pero me contuve para meterme en el encuentro.”

Además, Gallese comentó sobre su momento con el Tiburones Rojos de Veracruz y las posibles ofertas de otros equipos. “Tengo un año más de contrato en México, el 14 de julio me presento con ellos, queda esperar si sale alguna oferta o me quedo ahí.”

Finalmente, cuando fue consultado sobre la continuidad de Ricardo Gareca en la selección peruana, el ex San Martín, puso paños fríos al tema. “El profe es fundamental para nosotros, queremos que se quede, pero si decide irse a otro lado debemos continuar en la misma línea.”

EL DATO

La selección peruana enfrentará a la selección de Holanda y Alemania en septiembre.