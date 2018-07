Rusia 2018: El gato 'Aquiles' sorprende y da como primera finalista a Bélgica [VIDEO]

El oráculo dentro del Mundial que se está jugando ahora en Rusia es un gato llamado 'Aquiles', quien padece de sordera y tiene un talento importante para poder adivinar qué equipo ganará en cada duelo que se ha ido dando en el torneo organizado por FIFA.

El martes pasado (ayer) predijo que la Selección de Bélgica sería ganadora del partido ante Francia, el partido se jugará el día de hoy (01:00 p.m. - HORA PERUANA). Siendo un golpe en la mesa para todo aquel apostador o seguidor que piensa en una final tentativa entre ingleses y franceses.

Esto porque el 'Gato Aquiles' señaló desde un principio del torneo un respeto hacia Bélgica, dándole la chance de que en su pronóstico sea la finalista ante la sorpresa en el mundo. Dentro de su pronóstico el felino de color blanco dejó varios resultados sorpresivos:

Rusia vs Arabia Saudita - Ganó Rusia.

Rusia vs Egipto - Ganó Rusia.

Irán vs Marruecos - Ganó Irán.

Brasil vs Costa Rica - Ganó Brasil.

Aunque no siempre le fue bien, ya que tiene dos errores dentro de su carrera: Suecia vs Suiza y Argentina vs Nigeria, siendo estos sus únicos fallos.

EL DATO:

Aquiles predice resultados desde la Copa Confederaciones pasada, acertando casi todos sus pronósticos.