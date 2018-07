De Bruyne sobre Guardiola: “Me ha hecho entender el fútbol de forma más sencilla”

Tras los entrenamientos de la selección de Bélgica, Kevin De Bruyne declaró en conferencia de prensa los factores claves del momento que están viviendo. Los ‘diablos rojos’ dieron la sorpresa al derrotar al favorito a ganar el Mundial Rusia 2018, Brasil, por 2-1 siendo considerados un fuerte candidato a conseguir la Copa del Mundo.

“Llevábamos siete u ocho trabajando juntos, él nos ha compactado, nos ha dado las condiciones para poder jugar contra los mejores. Tenemos gran confianza en nosotros, en nuestra selección hay mucho talento pero también necesitaremos un poco de suerte. Martínez me pide crear ocasiones, probar disparos para hacer gol, que explote mi verticalidad”, reveló De Bruyne.

El delantero belga también confesó la importancia de Pep Guardiola en su trayectoria futbolística. “Pep me ha ayudado muchísimo en una escuela de fútbol totalmente diferente, no es fácil, necesitas un tiempo para adaptarte pero después te ayuda. Me ha hecho entender el fútbol de forma más sencilla. El estilo de la selección belga es distinto aunque algunas veces sí hagamos cosas como con Guardiola, también nos gusta jugar el balón, tenemos un estilo ofensivo. Si, hacemos cosas similares a las del City”.

Además, el atacante de Manchester City se refirió a Thierry Henry, asistente técnico en la selección belga y el dilema cuando enfrente a Francia este martes 10 de julio. “Titi es normal que cante la marsellesa, nos conoce mucho a nosotros, los conoce muchos a ellos. Para él será difícil pero trabaja ahora para Bélgica”, señaló De Bruyne.

Kevin De Bruyne ha marcado dos goles en los mundiales que disputó.