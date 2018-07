Inglaterra vs. Bélgica EN VIVO por tercer puesto del Mundial Rusia 2018 [Guía de Canales]

Inglaterra vs. Bélgica se enfrentan este sábado 14 de julio en el Estadio Krestovski de San Petersburgo, por el tercer y cuarto puesto del Mundial Rusia 2018. El partido se jugará desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de DirecTV, Televisa, Telemundo, RTS y NBC, y las incidencias las puedes seguir por Libero.pe.

En el partido que nadie quiere jugar, Inglaterra y Bélgica definen al medalla de bronce del Mundial Rusia 2018. Pese a la amargura de no llegar a la final, alcanzar el podio significaría coronar una buena actuación en la Copa del Mundo pese a las pocas expectativas que ambos generaron en la previa.

Desde Bélgica ya anunciaron que quieren ser terceros del Mundial Rusia 2018. Así lo confirmó el volante Axel Witsel: "Tenemos un objetivo, queremos acabar terceros, nos tomamos el partido muy en serio, como hicimos en los anteriores. Queremos acabar bien para nuestro país, nuestros aficionados, pero sobre todo por nosotros mismos".

En la previa se anunció que Bélgica podría jugar con un mix de titulares y suplentes. Hazard y De Bruyne podrían no arrancar. El que sí es el goleador Romelu Lukaku, a dos goles del inglés Harry Kane de ser el máximo anotador del Mundial Rusia 2018.

La Inglaterra de Gareth Southgate, por su parte, competirán en San Petersburgo por acabar de la mejor manera un Mundial Rusia 2018 en el que nadie pensaba que podrían seguir en competición a estas alturas, aunque sea para una final de consolación.

El seleccionador inglés tiene varias dudas con futbolistas que acabaron con problemas físicos la semifinal, casos del lateral Trippier, el centrocampista Jordan Henderson y el central Kyle Walker.

La actual selección inglesa ya es la más goleadora de su historia en Mundiales, con doce tantos en esta edición que superan los once de la Inglaterra campeona en el Mundial 1966, pero a Kane todavía le quedan muy lejos los diez goles de Gary Lineker entre México 1986 e Italia 1990. A sus 24 años, Kane tendrá tiempo para batirle.

Alineaciones probables del Inglaterra vs. Bélgica:

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Cahill, Rose; Alli, Dier, Lingard o Delph; Rashford y Kane.

Bélgica: Courtois, Dendonker, Kompany, Vermaelen, Meunier, Thorgan Hazard, Witxel, Fellaini, Mertens, Tielemans y Lukaku.

INGLATERRA VS BÉLGICA | HORARIOS

España 7:00 p.m.

Argentina 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Venezuela / 10:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Perú 9:00 a.m.

Colombia 09:00 a.m.

Ecuador 09:00 a.m.

México 09:00 a.m.

Estados Unidos / 7:00 a.m.

(Los Angeles), 09:00 a.m.

(Chicago), 10:00 a.m. (Washington), (Nueva York) y (Miami)

INGLATERRA VS BÉLGICA | GUÍA DE CANALES

Perú: Latina y Directv Sports.

Portugal: Sport TV1, RTP Play, RTP 1, Sport TV LIVE, Antena 1 - RTP

Australia: SBS Radio 3, SBS Live, SBS Radio 2, Optus Sport, SBS Radio 1, SBS

Austria: OE24, SRF zwei, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste, ORF TV Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins

Bélgica: La Deux, RTBF Auvio Direct, Sporza Live, Één

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Red Uno, Red Unitel

Brasil: Globo, Fox Sports 2 Brazil, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil, SporTV, SporTV Play

Canadá: RDS, TSN5, RDS GO, TSN GO, TSN Radio 1040 - 1410, TSN4

Chile: DIRECTV Play Deportes, Canal 13, Mega, Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, TVN

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, DIRECTV Play Deportes

Croacia: HRT 2

República Checa: CT Sport

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Francia: TF1, TF1 Live, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: ORF TV Live, SRF zwei, Sportschau Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Sky HD

Italia: RSI La 2, Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5

Japón: NHK Japan

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes, Azteca Deportes, Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7

Marruecos: beIN MAX 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 1

Países Bajos: Één, NPO 1

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Noruega: TV2 Sumo

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD, TVN2 Panama, Movistar Play Panama, TVN Radio 96.5, TDN

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

Puerto Rico: SportsMax App

Suecia: SVT 1, SVT Play

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC Sport Live, BBC One

Estados Unidos: Telemundo, FOX Network, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deporte