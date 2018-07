Luka Modric habló sobre sus chances de ganar el Balón de Oro

Luka Modric es uno de los aspirantes a ganar el Balón de Oro tras su buena campaña en Rusia 2018. ¿Qué dijo el volante de Croacia respecto a su inminente nominación a dicho galardón?

El volante del Real Madrid no se desconcentra de su real objetivo, que es ganar la primera Copa del Mundo para su país. Lo demás es secundario, según su declaración previa a la final ante la Selección francesa.

PUEDES VER: ¡Insólito! Francia ya está celebrando el título de Rusia 2018 [FOTOS]

"Lo he repetido: estoy muy concentrado en mi selección. El Balón de Oro es muy bonito, pero no estoy preocupado por ello. Quiero que mi equipo gane el Mundial, lo otro no está bajo mi control. Los premios individuales no son una prioridad para mí", dijo el cerebral mediocampista balcánico, quien espera dedicarle a el triunfo su país.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid ofrecerá a una de sus estrellas y 150 millones por Harry Kane

"Queremos dedicar la victoria a toda la gente en el mundo que nos apoya. Tenemos la oportunidad de hacer algo especial", agregó el '10'.

Respecto a la guerra de su país, Luka Modric prefiere no referirse a este tema que marcó su infancia.

"No me gusta volver a esto, es del pasado. Por supuesto que te marca, pero no quiero discutir el pasado, quiero mirar al futuro", concluyó.

EL DATO

Modric ganó la Champions League la última temporada con el Real Madrid.