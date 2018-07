¡QUÉ HOMENAJE! Estaciones de principal metro de Paris lleva nombres de jugadores de Francia

Los homenajes a la Selección de Francia no se terminan, y luego de la fiesta que se armó en Paris con la llegada del campeón del Mundial Rusia 2018, se presentó una especial celebración en decoro al plantel de Didier Deschamps.

La estación principal del metro más transitado en la capital francesa amaneció con una variación en honor a los integrantes de la selección de los ‘bleus’, se trata del cambio de los nombres de los paraderos, reemplazado por el entrenador Didier Deschamps y sus pupilos.

De esta manera, la estación que tenía por nombre ‘Notre-Dame-des-Champs’, hoy es ‘Notre Didier Deschamps’, mientras que, la parada ‘Victor Hugo’, es Victor Hugo Lloris’. Por su lado, ‘Bercy les Bleus’, fue cambiado a ‘Merci les Bleus’, como agradecimiento.

Asimismo, la frase “hemos ganado”, no podía estar ausente con ‘Nous avons gagné’, así como el doble homenaje al entrenador, que tiene dos estaciones con su nombre. ‘Deschamps-Élysées – Clemenceau’, es el segundo paradero en honor al ‘galo’.

La FIFA otorgó 44 millones de dólares a la Selección de Francia por ganar la Copa del Mundo.

The Paris metro has gone puntastic today 🇫🇷🍾 pic.twitter.com/Fy5dtm15OV