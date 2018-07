¡Manos salvadoras! Subasic evitó que Domagoj Vida sufra accidente en celebración de Croacia [VIDEO]

La Selección de Croacia logró la histórica clasificación a la final de una Copa del Mundo, pero para su pesar, terminaron cayendo por 4-2 en la final ante Francia. Sin embargo, lo hecho por el conjunto ‘Ajedrezado’ ha sido digno de destacar por sus hinchas y en todo el país, razón por la que se les organizó una celebración en su llegada a su nación.

El plantel encabezado por Zlatko Dalić llegó a Croacia y fue recibido por miles de personas, felices por cómo fueron representados en Rusia 2018. La celebración croata se dio en las calles del país, a bordo de unos vehículos alegóricos, en los que saludaban, cantaban y compartían con los hinchas.

PUEDES VER: ¿Cómo van las negociaciones con Ricardo Gareca? esto es lo último que planea la FPF

No obstante, como sucede en las celebraciones, algunos hechos curiosos suelen quedar impregnados en la memoria de la gente, aunque esta vez pudo tener un final lamentable. En medio de la euforia, Domagoj Vida se puso de pie sobre el carro que los transportaba, cantando y saltando, cuando algo inesperado ocurrió.

NO TE LO PIERDAS: La gran ovación a Paolo Guerrero cuando apareció en el Maracaná

El vehículo realizó un movimiento brusco, lo que generó un resbalón en el defensor central. El portero Danijel Subasic estaba atento, emulando sus actuaciones con la Selección Croata en el Mundial, y logró atrapar del polo a Domagoj Vida, evitando lo que pudo ser un terrible accidente. Los festejos siguieron y el hecho pasó a convertirse en una anécdota.

🇭🇷 #Croatia medals at the #WorldCup:

1998 @FIFAWorldCup: 🥉

2018 @FIFAWorldCup: 🥈

2038 @FIFAWorldCup: Seems settled, right?



(Let's go for @EURO2020 and 2022 @FIFAWorldCup glory first!)#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/0zqHjT3lTS