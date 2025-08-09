Potencia gamer, cámaras de alta calidad y pantalla fluida: este Motorola se lanzó en el 2025 y tiene batería de 6000 mAh

La búsqueda de un teléfono con equilibrio entre la calidad y el precio es sumamente difícil de encontrar, pero este Motorola Edge 60 Pro lo hace posible con todas sus características completas que lo posicionan entre los mejores. El diseño exclusivo y las potentes características han logrado conquistar al público.

La gran calidad del Motorola Edge 60 Pro se ve desde el primer segundo con los excelentes materiales que trabaja no solamente de manera interna, sino también en la parte externa. La marca ha demostrado una vez más que es capaz de superar a su competencia Samsung en un abrir y cerrar de ojos.

Precio y características principales del Motorola Edge 60 Pro

El diseño se destaca en primera instancia en el Motorola Edge 60 Pro al tener una pantalla pOLED de 6.67 pulgadas que ofrece una resolución de 1220x2712 en una tasa de refresco de 120 Hz, ofreciendo una fluidez de alto nivel. El innovador diseño es elegante y muy moderno, con colores llamativos para todos los gustos.

Motorola es una de las marcas más vendidas. | Foto: Captura

Motorola confirma su primer puesto por encima de Samsung con el procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme que hace posible que el teléfono funcione a la perfección ante cualquier actividad que consuma mucha potencia, como lo son los videojuegos. En ese caso, también se va a contar con 12 GB de RAM que ayuda a tener una mejor respuesta ante aplicaciones exigentes y para guardar miles de fotos y videos, se cuenta con hasta 512GB de espacio como almacenamiento.

Batería duradera y cámara en HD

La batería es uno de los aspectos más importantes si lo que buscas es un celular que te aguante un largo tiempo. Pues bien, la autonomía del Motorola Edge 60 Pro es de 6000 mAh y soporta una carga rápida de 80W, así como 15W de carga inalámbrica. Estos son los mejores valores que se han lanzado en un teléfono del 2025.

En cuanto los resultados fotográficos, el Moto Edge 60 Pro ofrece una calidad impresionante con triple 50 megapíxeles en los lentes principal, ultra gran angular y macro. El telefoto es capaz de capturar imágenes a 10 MP, mientras que con el lente frontal, es de 50 megapíxeles.