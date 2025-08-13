¿Qué pasa si no uso el cargador original de iPhone? Peligros que debes considerar

Los expertos recomiendan siempre usar los productos originales, ya que esto no pondrá en riesgo el tiempo de vida de diferentes dispositivos. En el caso del cargador o cubo de iPhone, se debe tener una consideración especial debido a que la recomendación de Apple es siempre mantener el uso de accesorios originales para no afectar al iPhone, iPad, MacBook, entre otros.

Los iPhone resultan ser los teléfonos más vendidos a nivel mundial por las exclusivas funciones que ofrecen, calidad fotográfica y también diseño que lo convierte en un producto único y premium. Teniendo en cuenta estos puntos, es importante que consideres los consejos más fundamentales para mantener un uso correcto y no afectar el tiempo de vida del dispositivo.

Una de las primeras recomendaciones que se hace es siempre cuidar de la batería del iPhone, pero esto no podrá ser posible si no se cuenta con el cable o cargador original. El elevado costo puede hacer que te replantees hacer este gasto, pero será necesario y no te arrepentirás a largo plazo. Las graves consecuencias están si usas una imitación.

Riesgos de no usar el cargador/cubo original de iPhone

Los cargadores que son imitación ofrecen una calidad inferior y por ello es que podría dañar más rápido la batería del teléfono. Esto se debe a que no cuenta con la certificación que garantiza Apple y también porque no pasan por un proceso de calidad por parte de la empresa de la manzana.

Está comprobado que estos cargadores dañan la vida útil de la batería del dispositivo llegando al punto de hacerlos sobrecalentar y causar daños que no se pueden reparar. Si la velocidad de carga es un factor que valoras, entonces será mejor que no consideres comprar un cargador imitación.

Cargador de iPhone. | Foto: Captura

Al momento de comprar un nuevo accesorio para tu iPhone, también es sumamente importante que revises si es original. Los casos de imitación son más populares en el cargador o incluso el cable.