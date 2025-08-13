0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por los octavos de Copa Sudamericana

¿Qué pasa si no uso el cargador original de iPhone? Peligros que debes considerar

Apple es una de las empresas más influyentes en todo el mundo y sus dispositivos, así como sus accesorios, son exclusivos, por lo que se debe tener mucho cuidado.

Jasmin Huaman
Cosas que debes saber del cargador original del iPhone.
Cosas que debes saber del cargador original del iPhone. | Foto: HyperShop
COMPARTIR

Los expertos recomiendan siempre usar los productos originales, ya que esto no pondrá en riesgo el tiempo de vida de diferentes dispositivos. En el caso del cargador o cubo de iPhone, se debe tener una consideración especial debido a que la recomendación de Apple es siempre mantener el uso de accesorios originales para no afectar al iPhone, iPad, MacBook, entre otros.

Un TOP 5 necesario para quienes buscan diseño, calidad y precio competitivo.

PUEDES VER: Conoce los 5 celulares Motorola con mejor pantalla, cámaras y batería para comprar este 2025

Los iPhone resultan ser los teléfonos más vendidos a nivel mundial por las exclusivas funciones que ofrecen, calidad fotográfica y también diseño que lo convierte en un producto único y premium. Teniendo en cuenta estos puntos, es importante que consideres los consejos más fundamentales para mantener un uso correcto y no afectar el tiempo de vida del dispositivo.

Una de las primeras recomendaciones que se hace es siempre cuidar de la batería del iPhone, pero esto no podrá ser posible si no se cuenta con el cable o cargador original. El elevado costo puede hacer que te replantees hacer este gasto, pero será necesario y no te arrepentirás a largo plazo. Las graves consecuencias están si usas una imitación.

Riesgos de no usar el cargador/cubo original de iPhone

Los cargadores que son imitación ofrecen una calidad inferior y por ello es que podría dañar más rápido la batería del teléfono. Esto se debe a que no cuenta con la certificación que garantiza Apple y también porque no pasan por un proceso de calidad por parte de la empresa de la manzana.

Está comprobado que estos cargadores dañan la vida útil de la batería del dispositivo llegando al punto de hacerlos sobrecalentar y causar daños que no se pueden reparar. Si la velocidad de carga es un factor que valoras, entonces será mejor que no consideres comprar un cargador imitación.

Cargador de iPhone. | Foto: Captura

Al momento de comprar un nuevo accesorio para tu iPhone, también es sumamente importante que revises si es original. Los casos de imitación son más populares en el cargador o incluso el cable.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Estos 5 celulares de Samsung son bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus

  2. Los mejores 5 celulares Samsung, Honor y Xiaomi que comprarás este 2025 antes que al iPhone 16 Pro Max

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano