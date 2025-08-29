- Hoy:
Los 4 puntos clave para reconocer fácilmente un cargador original de iPhone
Es importante saber diferenciar cuáles son las características principales para reconocer un cargador original de Apple. Estos debes tener en cuenta.
Elegir un cargador adecuado para tu iPhone no solamente se trata de la velocidad de carga, sino que también de la calidad que ofrece al dispositivo. Si estás pensando en comprar uno y no sabes cuáles son los aspectos a tener en consideración, toma nota.
Los cargadores falsificados están en aumento y cada vez resulta más necesario saber identificar el cargador original del iPhone para evitar riesgos y garantizar que el producto sea netamente original. Una mala elección podría afectar gravemente tu teléfono y podría ser muy tarde cuando te des cuenta.Consejos para identificar un cargador original de Apple. | Foto: Captura
Cómo reconocer un cargador original de iPhone
Los cargadores falsificados son una alerta constante, ya que pueden causar sobrecalentamiento, carga lenta o también llegar a dañar la batería del dispositivo por completo llegando a acortar la duración de vida. Te vamos a explicar las diferencias entre los originales y falsificados para iPhone.
Marcas del cargador
El original lleva la marca MFi (Made for iPhone), lo que quiere decir que está 100% certificado por Apple y es compatible con los dispositivos. La escritura del cargador es clara y no es fácil de borrar. Además, el cable para iPhone es de 1 metro.
Pruebas de rendimiento
Proporciona una carga rápida y segura, mientras que los cargadores falsificados son lentos y llegan a dañar la batería. Esto lo puedes notar monitoreando la velocidad de carga. También puede producir el sobrecalentamiento del equipo. Al conectar un cargador falso, aparece "Este accesorio no es compatible" en la pantalla.
Materiales utilizados
El cargador original está fabricado con materiales resistentes al calor para proteger el teléfono de cualquier incidente. Sus componentes ayudan a preservar la batería y hacerlo más seguro para el uso del usuario. Si tienes un cargador falsificado te darás cuenta porque están hechos de mala calidad y son más propensos a dañarse.
Empaque y presentación
El empaque de un cargador original es de alta calidad, los colores se muestran nítidos y no existen los errores ortográficos, además del diseño minimalista. Se incluyen los manuales de Apple y el producto está intacto,
