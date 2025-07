Feriado en Perú: ¿Este martes 22 de julio será día no laborable? Esto indica la información oficial

El miércoles 23 de julio de 2025 será oficialmente un feriado nacional en Perú, en conmemoración del Día de la Fuerza Aérea del Perú, que rinde homenaje al capitán José Abelardo Quiñones Gonzales, reconocido por su heroico sacrificio durante un enfrentamiento militar en 1941. Desde su declaración en 2023 bajo la Ley 31822, este día se convirtió en una fecha de descanso obligatorio y remunerado para todos los trabajadores, tanto del sector público como privado.

A raíz de la cercanía con las tradicionales Fiestas Patrias que son el próximo 28 y 29 de julio, han surgido especulaciones acerca de si el martes 22 de julio también será declarado día no laborable, generando dudas en la población y en el mundo laboral.

¿Qué se celebra el 23 de julio?

A continuación te dejamos algunos datos clave que deberás tener en cuenta para poder entender qué se está honrando este feriado del mes de julio.

El 23 de julio se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en honor al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales

se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en honor al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales Aplica a nivel nacional y es un feriado obligatorio, por lo que tanto trabajadores públicos como privados tienen derecho a descanso remunerado, o bien al pago adicional si laboran ese día

Si alguien trabaja ese día sin recibir descanso compensatorio, tiene derecho a triple remuneración: salario regular y adicional 100 % por ser feriado, además del 100 % más por laborar.

¿El 22 de julio será día no laborable?

Hasta la fecha, no se ha emitido ningún decreto o norma que declare el martes 22 de julio como día no laborable para ningún sector. La Ley 31822 solo establece el 23 de julio como feriado. No hay anuncio oficial de "feriado puente" para el día anterior. Por lo tanto, el 22 de julio será una jornada laboral normal, a menos que una empresa decida otorgar descanso voluntariamente.

¿Cómo se darán los feriados en julio 2025?

Miércoles 23 de julio : Día de la Fuerza Aérea, es feriado nacional obligatorio .

: Día de la Fuerza Aérea, es . Martes 22 de julio : No es día no laborable , salvo decisión interna o autónoma de alguna empresa.

: , salvo decisión interna o autónoma de alguna empresa. Lunes 28 y martes 29 de julio: Fiestas Patrias, son días feriados nacionales

Así pues, el siguiente miércoles 23 de julio será un feriado nacional obligatorio para rendir homenaje a la Fuerza Aérea, con todos los beneficios y condiciones de descanso o pago adicional para quienes trabajen. En cambio, el martes 22 será un día laborable normal, ya que no hay norma que haya declarado lo contrario.