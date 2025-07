Feriado de julio 2025: ¿Habrá fin de semana largo a nivel nacional, según el calendario?

Este mes patrio tiene tres feriados a nivel nacional; 23, 28 y 29 de julio, fechas en las que la población podrá descansar de acuerdo a la legislación peruana. Esta medida beneficia tanto a trabajadores del sector público como privado, que a su vez se preguntan si habrá un fin de semana largo para organizar sus próximos planes.

¿Habrá fin de semana largo en julio 2025?

La respuesta es sí; sin embargo, es importante precisar que no todos los ciudadanos gozan de este beneficio, puesto que se aplicará de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Es así, que los empleados del estado no solo disfrutarán del feriado a nivel nacional, que corresponde al lunes 28 y martes 29 de julio, adicionalmente se agregan otros días.

Como los feriados por Fiestas Patrias corresponden a los primeros días de la semana, los trabajadores y servidores del sector público también descansarán el sábado 26 y domingo 27, lo que en total se consiguen cuatro días libres de manera consecutiva en este mes de julio 2025. Así que puedes ir armando tus planes u organizando las actividades con el fin de semana largo:

Sábado 26 de julio

Domingo 27 de julio

Lunes 28 de julio

Martes 29 de julio

El mes de julio 2025 tiene 3 feriados y solo algunos sectores disfrutarán de un fin de semana largo.

Un punto importante a precisar, es que el Gobierno peruano no ha declarado días no laborables en el mes de julio 2025, en favor del ámbito estatal, para que esta medida se aplique de manera oficial, pero no se descarta que en las siguientes semanas exista un pronunciamiento por parte de las autoridades correspondientes.

¿Qué días son feriados en julio de 2025 y qué se celebran?

En julio de 2025 en Perú hay tres feriados nacionales obligatorios, en favor de todos los ciudadanos del país. Estas fechas están relacionadas con las Fiestas Patrias y celebraciones cívicas:

Miércoles 23 de julio – Día de la Fuerza Aérea del Perú

– Día de la Fuerza Aérea del Perú Lunes 28 de julio – Día de la Independencia del Perú

– Día de la Independencia del Perú Martes 29 de julio – Día de las Fuerzas Armadas

Feriados nacionales que restan en el año 2025

Conoce la lista de los feriados nacionales que restan en Perú durante el año 2025 después de este mes de julio. En estas fechas, los trabajadores del sector público y privado podrán descansar y recibir su pago de manera normal.

Agosto

Miércoles 6 de agosto – Batalla de Junín

– Batalla de Junín Sábado 30 de agosto – Santa Rosa de Lima

Octubre

Miércoles 8 de octubre – Combate de Angamos

Noviembre

Sábado 1 de noviembre – Día de Todos los Santos

Diciembre