¿Se confirmó feriado largo desde el 04 al 07 de julio a nivel nacional? Esto dice El Peruano

Este 6 de julio se celebra el Día del Maestro en el Perú, pero al coincidir con un día no hábil para el sector público, muchos de los docentes y comunidad en general, se han venido preguntando cómo se desarrollará el asueto correspondiente y si se ha anunciado un fin de semana largo por la fecha.

¿El 4 de julio es día no laborable?

El Peruano y las fuentes oficiales del sector Educación, han descartado que el próximo viernes 4 de julio haya sido declarado feriado o día no laborable para el ámbito nacional. Por lo tanto, en el caso de que se suspendan las clases por el festejo del Día del Maestro, será decisión de cada institución.

Día del Maestro en Perú/ FOTO: Facebook

¿Habrá feriado largo por Día del Maestro?

Por lo que ha informado el diario El Peruano, no habrá feriado largo del 04 al 07 de julio. Se sabe que este domingo 06 es el Día del Maestro, no obstante, es clave recalcar que hasta el momento tampoco se ha confirmado que sea feriado o día no laborable.

El 7 de julio será asueto para profesores

El pasado 30 junio, el Ministerio de Educación emitió un comunicado para dar a conocer que el asueto para los maestros peruanos, a nivel nacional, será el próximo lunes 7 de julio, dejando en claro que se debe dar un "reconocimiento a la valiosa labor que desarrollan en beneficio de la educación".

Asimismo, el comunicado publicado por la entidad encargada de las normativas académicas, aclara que este descanso se otorga a los docentes y auxiliares de educación, de la educación básica, técnico-productiva, superior tecnológica y de las ESFAS.

Feriados que le quedan al 2025