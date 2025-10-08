Convocatoria de INEI ofrece miles de puestos de trabajo a nivel nacional: fecha de inscripción y requisitos

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha lanzado una convocatoria de trabajo, ya que requiere aplicadores, orientadores y operadores tecnológicos para la aplicación de la Evaluación Docente 2025. Las inscripciones son hasta el próximo domingo 19 de octubre, por lo que si estás interesado en postular, te compartimos los enlaces oficiales, requisitos y todo lo que debes tener en cuenta.

Conoce todos los detalles de esta convocatoria del INEI que tiene varios pasos de selección, pero el principal es contar con lo requerido para los puestos de trabajos. Te recomendamos que leas con detenimiento toda la información; ingresa a estos links oficiales: para postular a puestos de aplicadores y orientadores u operadores tecnológicos.

INEI: Convocatoria a nivel nacional 2025

INEI solicita 8967 aplicadores y 1968 orientadores, quienes deberán ser egresados universitarios o egresado técnico, además, tendrán que contar con una experiencia no menor a seis meses en actividades generales en el sector público o privado. Entre otros requisitos se destaca:

De preferencia contar con DNI Electrónico.

No ser docente en el sector estatal.

No ser postulante a los concursos públicos que forman parte de los Operativos.

Asistir obligatoriamente a todas las actividades programadas.

Disponibilidad para participar en dos o en una aplicación, según los resultados de la publicación.

Convocatoria del INEI para aplicadores y orientadores.

Asimismo, se establece que el proceso de selección cuenta con un cronograma con fechas establecidas. Teniendo en cuenta que la postulación solo será hasta el 19 de octubre, la publicación de los resultados de la Evaluación Curricular será el 29, la capacitación el 1 de noviembre, la prueba escrita el 2, y por último, el resultado de la capacitación se dará a conocer el 5 de noviembre.

Por otro lado, también se requiere 1190 operadores tecnológicos, que tengan como formación académica, ser estudiantes universitarios o de Instituto técnico, de último año de estudios de las carreras de Informática, sistemas, computación o similar; y experiencia no menor a seis meses en actividades generales en el sector público o privado.

Estudiantes universitarios pueden postular a la convocatoria de INEI.

INEI precisa que es indispensable presentar los documentos del Curriculum Vitae y que no se aceptarán documentos que no estén debidamente foliados y firmados. Del mismo modo, el postulante será el encargado de realizar el seguimiento de los resultados durante el proceso de selección.