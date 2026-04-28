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¡Golazo! Catriel Cabello anotó el 2-0 de Sporting Cristal sobre Junior en la Copa Libertadores
A los casi 90' minutos del segundo tiempo, Catriel Cabellos marcó un golazo para colocar el 2-0 de Sporting Cristal sobre Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores 2026.
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