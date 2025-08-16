0
La polémica mano de Gustavo Dulanto que no fue cobrado penal a favor de Alianza Lima sobre ADT | Composición: Líbero

La polémica mano de Gustavo Dulanto que pudo ser penal para Alianza Lima contra ADT - Video

A los 26 minutos del primer tiempo, Alianza Lima pudo tener el primer gol a través de penal, pero el arbitro decidió no cobra una mano en el área de Gustavo Dulanto a favor del cuadro blanquiazul sobre ADT.

Luis Blancas
