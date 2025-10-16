Pedro Aquino anotó el 3-1 a favor de Alianza Lima sobre Sport Boys y Matute es una fiesta
Pedro Aquino anotó el tercer gol de Alianza Lima sobre Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. El volante logró tener la fortuna de un desvío para tanto de los blanquiazules.
