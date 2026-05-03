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¡Silencia el Gallardo! Gol de Lucas Colitto para el 2-1 de Cusco FC vs Sporting Cristal - VIDEO
Lucas Colitto aparece en el marcador y, tras un rebote en el área, marca el 2-1 de Cusco FC vs Sporting Cristal con un soberbio cabezazo. Los cusqueños remontan el partido y silencian el Alberto Gallardo.