Bono Mujer 2025: ¿Quiénes son beneficiadas con el subsidio en República Dominicana?

A través de su página web, el Gobierno de República Dominicana dio a conocer que diversas ciudadanas fueron beneficiadas con el pago del Bono Mujer en Santo Domingo Oeste. Por ello, diversas personas se preguntan si acceder al beneficio en los que resta del año.

Bono Mujer 2025: ¿Quiénes son los beneficiarios?

Según información que brindó el Ministerio de la Mujer, más de 36 ciudadanas accedieron al pago del beneficio económico para cubrir gastos de su vivienda. Ante ello, gran parte de la población busca conocer quiénes puedes recibir el apoyo monetario por parte del Estado peruano.

El Bono Mujer es una contribución monetaria a las ciudadanas del país, de esta manera las madres solteras, mujeres víctimas de violencia, mujeres con discapacidad o bajos salarios, mujeres que cuidan personas adultas mayores, familias que acogen niños en orfandad y mujeres dominicanas en el exterior pueden acceder a una vivienda digna y propia.

Bono Mujer 2025: ¿Se está entregando en octubre 2025?

El Estado de República Dominicana no ha confirmado que ese está pagando actualmente el Bono Mujer 2025; sin embargo, el sábado 13 septiembre se anunció que las beneficiarias disminuyeron significativamente las cuotas de pago de sus departamentos, lo cual elevará la calidad de vida de sus menores.

El Bono Mujer es uno de los más populares en República Dominicana.

Bono Mujer: ¿En qué consiste?

El Bono Mujer busca brindar una contribución económica que otorga el Ministerio de la Mujer, en el marco del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz. De esta manera, las ciudadanas en situación de vulnerabilidad pueden adquirir viviendas dignas y propias.