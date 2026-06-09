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Bono de 400 soles en junio 2026: cronograma de pago para trabajadores del sector público

El bono peruano de S/ 400 será entregado en junio a docentes y auxiliares del sector público que cumplan requisitos establecidos por el Gobierno. ¿Cuáles son?

Angie De La Cruz
El bono por escolaridad en el Perú para el año 2026 tiene un monto de 400 soles.
El bono por escolaridad en el Perú para el año 2026 tiene un monto de 400 soles. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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Miles de trabajadores del sector público se encuentran atentos al pago del Bono por Escolaridad 2026, un beneficio económico de S/ 400 otorgado por el Gobierno con el objetivo de contribuir a los gastos relacionados con la educación. Aunque la bonificación ya fue entregada a la mayoría de beneficiarios durante los primeros meses del año, un grupo específico recibirá el subsidio en junio. ¿Quiénes son y cuándo se abonará, según el cronograma?

Revisa el calendario oficial de junio 2026 y conoce cuándo es el próximo feriado del mes.

PUEDES VER: ¿Cuándo es el próximo feriado nacional de junio 2026 y qué se celebra, según El Peruano?

¿Quiénes cobran el bono de 400 soles y cuáles son los requisitos?

De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los profesores contratados y auxiliares de educación comprendidos en la Ley de Reforma Magisterial serán los beneficiarios que cobrarán el Bono por Escolaridad en la planilla de pagos correspondiente a junio de 2026. El abono se realizará por única vez y de manera automática.

Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben encontrarse realizando labores efectivas en el mes del pago o estar haciendo uso de vacaciones, licencias con goce de haber o percibiendo subsidios conforme a ley. Asimismo, se exige una antigüedad mínima de tres meses en el servicio; de no cumplir este requisito, el monto se otorgará de forma proporcional al tiempo laborado.

El depósito de los S/ 400 se efectuará directamente en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben habitualmente sus remuneraciones, por lo que no será necesario realizar trámites adicionales ni presentar solicitudes para acceder al bono.

bono de 400 soles

Gobierno peruano entregará bono de 400 soles en junio de 2026.

Bono Escolaridad de S/ 400 en junio de 2026: conoce el cronograma de pago

Según el cronograma oficial de pagos del sector público para junio de 2026, los desembolsos se realizarán a través del Banco de la Nación junto con las planillas correspondientes de cada entidad estatal. Por ello, los beneficiarios deberán estar atentos a las fechas programadas por sus respectivas instituciones.

Las autoridades recordaron que no existe un enlace oficial de consulta para verificar el acceso al Bono por Escolaridad. El beneficio se deposita de manera automática a quienes cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente, por lo que se recomienda informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar posibles estafas o desinformación.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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