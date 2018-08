WWE Raw EN VIVO por FOX Sports 2: últimas peleas y careos previo a SummerSlam 2018

La WWE regresa este lunes 13 de agosto (7.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) con el show número 1.316 del Monday Night Raw que se celebrará en la arena de Greensboro Colliseum, de Greensboro, previo al evento SummerSlam 2018, a realizarse el próximo domingo en Nueva York.

Los más importante de la noche, será la batalla triple amenaza del cinturón en parejas de la WWE que defenderá 'The B-Team' (Bo Dallas y Curtis Axel) ante 'The Deleters of Worlds' (Matt Hardy y Bray Wyatt) y 'The Revival' (Dash Wilder y Scott Dawson).

Alexa Bliss, por su parte, deberá medir mejor sus palabras porque podría llevarse una paliza si continúa provocando a Ronda Rousey, rival al que enfrentará por el cinturón de las Divas en SummerSlam 2018, ya que en el último programa tildó a 'Rowdy' de ser "una novata" para las luchas de la WWE.

En tanto, Paul Heyman aún se siento muy dolido por la reacción que tuvo su representado Brock Lesnar pero dará un mensaje especial para lo que será el vibrante combate frente a Roman Reigns en SummerSlam 2018.

Finalmente, Seth Rollins buscará la fórmula para sorprender al "tramposo" de Dolph Ziggler, quien recibe la protección de su "amigo" Drew McIntyre. Ambos se enfrentarán en WWE SummerSlam 2018.

