Ángela Leyva sobre las voleibolistas peruanas en el exterior: "Estamos en la obligación de seguir dejando el nombre en alto"

Atrás han quedado los recuerdos de grandes voleibolistas como Gaby Pérez, Cenaida Uribe, Cecilia Tait, entre otras. Sin embargo, hablar de voley peruano también es mencionar a Ángela Leyva, quien viene destacando en el Osasco Voleibol Clube de Brasil.

"Tenemos talento y hay chicas jóvenes con buen biotipo en el país. Y las que ya nos encontramos jugando fuera del país estamos en la obligación de seguir dejando el nombre del vóley peruano en alto para que más compañeras sean observadas en la liga y la selección", mencionó Leyva en una reciente entrevista para El Comercio.

Y es que antes era común que una voleibolista nacional se encuentre en el extranjero. Hoy en día, el panorama ha variado. Pero más allá de eso, Ángela confía en que la situación mejore: "Todas las jugadoras que militan en los diferentes equipos son muy buenas, el vóley peruano siempre ha sido uno de los mejores en Sudamérica, en la selección no hay una favorita o una mejor. Todas somos compañeras y nos esforzamos para que el equipo logre buenos resultados".

Sobre los objetivos de la Selección Peruana para el próximo año, mencionó que "Estamos pasando un proceso de recambio que aspira a que Perú alcance un desempeño ideal en los Juegos Panamericanos y que eso nos permita pensar en una clasificación a Tokio 2020. Con mucho esfuerzo de parte de los directivos, comando técnico y nosotras las jugadoras, podremos conseguir esos objetivos, juntos".

Ángela Leyva llegó en el 2017 al Osasco Voleibol Clube y desde que arribó a suelo brasileño, ha dicho que "Ha sido y es un paso importante en mi carrera profesional y no solo en el plano deportivo, sino como persona. Vivir lejos de mi familia me ha permitido ser más independiente y a madurar en muchos aspectos que, reconozco, no eran mi fuerte, ja, ja, ja. Estoy muy feliz de jugar en Osasco y espero seguir cosechando junto a mis compañeras más triunfos con el club".