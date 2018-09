Eliud Kipchoge destrozó el récord mundial en la maratón de Berlin [VIDEO]

La maratón de Berlín dejó un hecho que pasara a la historia, ya que Eliud Kipchoge, se convirtió en el hombre más rápido del mundo en la historia de maratones. El keniano consiguió el primer lugar en la carrera, realizando 2:01:39 horas en 42.195 kilómetros.

Tras la competencia, Kipchoge expresó su enorme felicidad tras haber conseguido el mejor tiempo desde el 2014. “Estaba perfectamente preparado y sólo quería correr mi carrera. Ahora estoy infinitamente agradecido y feliz”.

El campeón olímpico en Río 2016 dejó atrás la última marca realizada por Dennis Kimetto, coincidentemente en Berlín donde alcanzó las 2.02:57 horas. Kipchoge superó el récord de su compatriota por más de un minuto. "¡Muchas felicidades @EliudKipchoge por el nuevo récord del mundo! Fantástica carrera, eres un ejemplo para todos y cada uno de los atletas de este mundo", publicó Kimetto en redes sociales tras el logro de Eliud.

Congratulations @EliudKipchoge with the new WR! Fantastic run, you’re an example for each and every runner on this world. Pongezi sana @berlinmarathon pic.twitter.com/Jz7u2BUjKx