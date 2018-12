Valentina Shevchenko vs Joanna Jedrzejczyk EN VIVO ONLINE: por el título de peso mosca UFC 231

Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk estarán cara a cara este sábado a las 10:00 p.m. (hora peruana) EN VIVO ONLINE vía FOX Action desde Toronto, Canadá, por el cinturón de peso mosca UFC. Podrás seguir la transmisión a través del minuto a minuto de Líbero.pe.

Valentina Shevchenko la viene rompiendo en la UFC. La luchadora nacional, después de haber vencido a la brasileña Priscila Cachoeira, es una de las principales contrincantes de esta división. Sin embargo, por motivos extradeportivos, fueron canceladas sus tres peleas en las que debía disputar el título.

