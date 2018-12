Valentina Shevchenko: "Mi único objetivo es llevarme el cinturón"

Valentina Shevchenko tiene una gran oportunidad de coronarse en las artes marciales mixtas. 'The Bullet' enfrentará este sábado a Joanna Jedrzejczyk en el duelo coestelar de la UFC 231.

"Haré todo para terminar la pelea antes del final de los cinco rounds. Mi único objetivo es llevarme el cinturón. Yo voy a salir como siempre con dos banderas: la de Kirguistán y la del Perú. Así lo hago en todas mis peleas, saldré con las dos banderas", sostuvo Shevchenko en una entrevista con 'El Comercio'.

Sobre su poca actividad en el año, Valentina acotó: "Me gustaría pelear más frecuentemente, pero ¿qué puedo hacer? Yo veo solo una oportunidad: pelear por el cinturón. Esa es mi meta. Mi rival [Nicco] no quiso pelear, UFC perdió la paciencia y le quitó el cinturón. Ahora voy a pelear por el título vacante, ya no importa lo que pasó. Solo estoy enfocada en el sábado".

Valentina Shevchenko ya sabe lo que es ganarle a Joanna Jedrzejczyk, fueron tres veces en la disciplina Muay Thai. "En cada pelea con ella he ganado experiencia. Hemos peleado en muay thai, ahora en MMA. Vamos a tener diferente reglamento, pero la diferencia más grande para mí es el tamaño de los guantes", afirmó.

Sobre las palabras de la luchadora polaca, que Valentina no ha cambiado su estilo de pelear, 'The Bullet' fue contundente: "Ella puede decir lo que sea porque tiene que decir algo. No me importa mucho lo que dice. Para mí lo importante es la acción, no hablar. Ella tiene muy pocas chances para ganar esta pelea. Mi meta es ganar ese cinturón y haré todo para terminarla".

EL DATO:

Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk lucharán este sábado alrededor de las 10:00 p.m. en la UFC 231.