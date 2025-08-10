- Hoy:
Justin Rose ganó el FedEx St. Jude Championship | Conoce la cifra millonaria que recibirá el golfista
El certamen de golf ofreció un monto total de 20 millones de dólares, repartidos gradualmente entre los primeros 69 participantes clasificados.
El campeonato FedEx St. Jude 2025 culminó con un emocionante duelo entre cuatro grandes referentes del golf. Justin Rose se impuso en el marcador por encima de John Michael (JJ) Spaun, en el desempate final, conquistando el título del primer torneo de playoffs. El británico recibió un ostento premio millonario de $3.6 millones.
¿Cuál es el premio monetario que recibió Justin Rose al ganar el FedEX?
La PGA Tour, entidad organizadora de los torneos profesionales de golf en Norteamérica, gestionó uno de los circuitos más importante y tradicionales del deporte. La FedEx St. Jude Championship se realizó desde el 6 al 10 de agosto en los campos de TPC Southwind en Memphis, Tennesse.
El torneo acogió a los 70 mejores jugadores, sin embargo, uno solo fue el vencedor. En la recta final, se enfrentaron Justin Rose, Tommy Fleetwood, Scottie Scheffler y JJ Spun. El británico se destacó en la ronda final, logrando vencer en un desempate al campeón del US Open Golf 2025.
"Cuando doy lo mejor de mí, sé que soy lo suficientemente bueno para jugar y competir, y ahora para ganar contra los mejores jugadores del mundo. Un día muy gratificante para mí", sostuvo el golfista de 45 años. Además de llevarse el trofeo del campeonato, fue premiado con un monto de $3 600 000 por finalizar en primer lugar, mientras que el segundo obtuvo 2.160 millones de dólares.
¿Qué es el FedEx St. Jude Championship?
El St. Jude Championship es el primero de los tres eventos que conforman los playoffs programados por la FedEx Cup, el cual sirve como clasificatorio para la siguiente competencia: Campeonato BMX, donde la lista se reduce a 50 competidores. Por lo tanto, algunos golfistas de élite como Jordan Spieth y Wyndham Clark quedaron excluidos.
