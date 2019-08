Panamericanos Lima 2019 [EN VIVO] Calendario de pruebas este miércoles 31 de julio

Lima 2019 [EN VIVO] | Sigue todos los pormenores de los Panamericanos Lima 2019 seguirá este jueves 1 de agosto con la participación de las siguientes disciplinas Badminton, Balonmano, Beisbol, boxeo, Ciclismo de pista, Clavados, Ecuestre, Fútbol, Hockey, Softbol, Surf, Tenis, Tiro y Voleibol Sala. Revisa la programación de las pruebas en el día 9 y todo sobre los atletas peruanos que estarán.

A continuación, revisa los detalles claves del día 9 de Lima 2019: resultados, horarios, deportistas peruanos que competirán, canales y cómo conseguir entradas.

Badminton

En esta disciplina no habrá ninguna representación peruana. Los países clasificados a esta instancia son Canadá, Brasil, Guatemala, Estados Unidos y Cuba.

Baloncesto

En esta disciplina habrá cuatro competencias y todas se desarrollará en el Coliseo Eduardo Dibós con los enfrentamientos de Puerto Rico vs Islas Vírgenes, luego Repúbica Dominicana vs Argentina, posteriormente vendrá el México vs Uruguay y cerrará la jornada Venezuela vs Estados Unidos.

Balonmano

En esta rama sí habrá participación nacional. Abrirá Mexico vs Puerto Rico, Estados Unidos vs Cuba, Perú vs Brasil y Chile vs Argentina en la categoría masculina.

Beisbol

Acá también se hará presente Perú cuando enfrente en el cierre de la jornada a Nicaragua. Horas ante, Canadá jugará con Colombia y Puerto Rico ante República Dominicana.

Boxeo

El box, la mayoría de pugilistas son de Cuba y República Dominicana. El resto son los brasileño Machado y Cerqueira, el colombiano Salcedo, el argentino Sánchez, el canadiense Da Silva, y el norteamericano Jones.

Ciclismo de pista

Clavados

Ecuestre

Fútbol

Además de las otras disciplinas, en el fútbol masculino se jugará la segunda jornada en el estadio de San Marcos. A primera hora se disputará el Panamá vs Ecuador, luego México vs Argentina, Jamaica vs Uruguay y se cerrará la jornada futbolera con el Honduras vs Perú.

Hockey

Perú arrancará la jornada ante México en la categoría Masculino Preliminares Grupo VB, luego será el Estados Unidos vs Canadá, Chile vs Cuba y Trinidad & Tobago vs Argentina.

Softbol

Surf

Desde las 9 se iniciará la jornada, pero Perú representado por Alonso Correa correrá las olas en Punta Rojas por el repechaje 3 ante el argentino Leandro Usuna. Mientras tanto, en femenino Melanie tendrá a la colombiana Isabella Gómez.

Tenis

En Individual masculino válido a la tercera Ronda, el peruano Varillas enfrentará a Darian King de Barbados. Pero, por los cuartos de final modalidad dobles, el mismo Juan Pablo Varillas hará dupla con Galdós para medirse ante los brasileños Wild y Menezes.

En dobles femenino, Schaefer y Guzmán se medirán ante las norteamericanas Dolehide y Arconada. Y, por dobles mixtos de cuartos de final, Galdos y Iamachkine enfrentarán a ls cariocas Menezes y Stefani.

Tiro

Voleibol Sala

Finalmente, en Voleibol Sala, habrá cuatro encuentros que serán el Perú vs Argentina, Cuba vs Puerto Rico, Estados Unidos vs Mexico y Brasil vs Chile.