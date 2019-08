Tokio 2020: Blake Leeper, el corredor que nació sin piernas, quiere competir en los Juegos Olímpicos

Tokio 2020| Cada vez falta menos días para que inicien los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la máxima competencia deportiva del mundo. Los deportistas vienen peleando por conseguir un cupo en esta fiesta y luchar por la presea olímpica. Este es el caso del paradeportista Blake Leeper.

El atleta nació sin piernas y desde hace años inició una batalla legal contra la IAAF, organismo que rige el atletismo mundial, para que lo dejen participar en las competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"El hecho de que tenga una capacidad diferente no significa que haya limitaciones y barreras establecidas para mí.Cualquier niño que esté en una silla de ruedas, o que sea ciego, no debe permitir que eso lo detenga. La gente te pondrá barreras y límites y te dirá que sólo puedes hacer A, B, C y D. La realidad es que puedes hacer cualquier cosa", señaló el paradeportista a The Washington Post.

Pese al esfuerzo que realiza, hasta la fecha es negativa. Lejos de desanimarse o caer en la desesperación, Blake quiere seguir hacia adelante como en el atletismo, hasta llegar a la meta.

«Le digo a la gente que camine una milla con mis piernas. Si entendieras por las cosas por las que tengo que pasar… hay algunos días que tengo las piernas hinchadas. Están adoloridas. Están sangrando. Están magulladas. Ni siquiera tengo la fuerza para ponermelas para caminar hacia el baño. Para cualquier persona que enfrenta una discapacidad, mirarlos a la cara y decir que tienen una ventaja es una locura", señaló el atleta.

Tokio 2020| Competidores que se oponen

Otras de las razones porque Blake no puede cumplir su sueño de competir en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, es que los competidores se oponen a la participación de paradeportistas. Consideran que usar prótesis es una ventaja en la competencia.

Sin embargo, otros atletas apoyan la lucha de Blake y consideran que deben participar. "No se beneficia tanto desde el principio como nosotros, pero tiene un sprint mortal al final. Estoy feliz de que pueda competir aquí con nosotros", aseguró Norman.

