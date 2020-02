Humberto Bandenay sobre su pelea por el título de Combate Américas: "Me voy a quedar con el cinturón”

Hoy viernes 21 de febrero, Humberto Bandenay enfrentará al mexicano Rafa García por el título de peso ligero de Combate Américas. El evento se realizará en el coliseo estatal de Mexicali, Baja California, en México. El peruano confía en conseguir la victoria y demostrar que es una de las promesas de las artes marciales mixtas.

¿Qué tanto influye el aspecto psicológico en esta pelea?

Bastante. Trabajo con psicólogos deportivos, coaching deportivo. Ya peleé en México con el público en contra, con muchas más personas. Eso me tiene sin cuidado, al fin y al cabo esto se define en la jaula entre él y yo. Me voy a quedar con el cinturón. Es la pelea más importante de mi carrera hasta ahora.

¿En qué aspectos te ayudó para mejorar tu técnica tu paso por UFC?

UFC me volvió un peleador más maduro, más tranquilo, más pensante. Esa experiencia la voy a poner en Combate Américas. Lo mejor que tiene mi rival es su boxeo y sus derribos.

¿Cómo te animaste a practicar las artes marciales mixtas?

Fue de pura casualidad. Me invitaron a probar un par de clases gratis de MMA. De ahí me gustó, me enamoré del deporte. Ahora lo hago profesionalmente.

¿Cómo fue tu traspaso de UFC a Combate Américas?

Se me presentó la propuesta. Con mi manager la analizamos y se optó por hacerlo.

¿Cuáles son las virtudes de tu rival?

Lo mejor que tiene es su boxeo y sus derribos

¿Es la pelea más importante de tu carrera?

Hasta el momento sí, pero a lo largo de mi carrera voy a tener peleas mucho más importantes

Te lo preguntó porque tuviste un paso por Alianza Lima.

El equipo más grande del Perú. Fue de pura casualidad (practicar MMA). Me invitaron al gimnasio, en aquel momento me habían pasado para la San Martín. Me enamoró el deporte, empecé a entrenar profesionalmente. Por algo pasan las cosas.

¿Piensas regresar a UFC?

Todos me preguntan eso. Ahorita estoy enfocado en la pelea, lo que venga después se va a analizar.

Qué mensajes le darías a los peruanos que esperan ansiosos la pelea

Que me sigan en mis redes sociales. Que estén pendientes de la pelea, que sepan que Humberto Bandenay entrenó fuerte y está seguro de lo que puede dar en la pelea. Me voy a quedar con el cinturón