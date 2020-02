Combate América EN VIVO: Humberto Bandenay vs Rafa García por el título de peso ligero

TUDN EN VIVO Combate Américas EN DIRECTO ONLINE | Hoy viernes 21 de febrero Humberto Bandenay enfrenta a Rafa García por el título de peso ligero de los 70 kg, en el Auditorio del Estado de la ciudad de Mexicali, en Baja California, México. Con transmisión en vivo por Canal 5, Televisa México, Univision y AXS TV. También puedes seguir las incidencias por Líbero.pe.

Humberto Bandenay tiene la confianza de hacer historia en tierras mexicanas. El peleador peruano se preparó para quedarse con el título de Combate Américas y consolidar su carrera en las Artes Marciales Mixtas.

El peruano tuvo un buen campamento y considera que tiene las armas para superar al mexicano Rafa García. Humberto Bandenay subió cuatro kilos, su peso oficial es 66 kg, para decir presente en esta categoría.

El expeleador de UFC indicó que no tiene problemas con el peso y se comprometió con el público peruano en traer el título a nuestro país. Humberto sabe que el camino es difícil, más no imposible.

"Que estén pendientes de la pelea, que sepan que Humberto Bandenay entrenó fuerte y está seguro de lo que puede dar en la pelea. Me voy a quedar con el cinturón", expresó el peruano.

Este es el primer evento del 2020 de Combate Américas y la organización decidió hacerlo por todo lo alto. Humberto y Rafa son considerados promesas de las Artes Marciales Mixtas y consideran que será una pelea de ensueño.

Yazmín Jauregui vs Karen Cedillo

En la pelea coestelear, Yazmín Jáuregui vs Karen Cedillo deleitarán a los fanáticos con uno de los encuentros más esperados por la división femenina. Jauregui, de 20 años, buscará conseguir su cuarta victoria consecutiva en Combate Américas.

Cartelera Estelar de Combate Américas

Humberto Bandenay (154.6) vs Rafa García (155)

David Macías (129.2) vs Edgar Chairez (130.8)

Ana Palacios (105) vs Laura Huizar (105.2)

PRELIMINARES de Combate Américas

Saúl Cabrera (147.8) vs Ramiro Jiménez (145)

Ernesto Ibarra (125) vs Santiago Monreal (127)

Cristian Pérez (155.8) vs Román López (156)

Gabriel Villanueva (152.8) vs Alessandro Aguilar (155.6)

Jaime Paullada (212.4) vs LJ Torres (206)

¿A qué hora pelean Humberto Bandenay vs Rafa García?

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

España: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Uruguay: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Paraguay: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Chile: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Brasil: 1.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 11.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Holanda: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 19 de enero)

¿Qué canal transmite Humberto Bandenay vs Rafa García?

- TUDN

- Canal 5

- Televisa México

- Univision

- AXS TV.

Horarios, TV y dónde ver el Combate Américas

Humberto Bandenay vs Rafa García pelean a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana) Combate Américas. La transmisión de la pelea completa será a través de TUDN.