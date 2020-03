Maratonista argentino clasificado a Tokio 2020: “Mi sueño es estar en los Juegos Olímpicos, pero no así” [FOTO]

Hola gente! Con mi entrenador hemos estado hablando sobre los Juegos Olímpicos y creemos que hoy por hoy lo ideal sería la suspensión de los mismos, ya que lo más importante ACTUALMENTE es la salud de TODO EL MUNDO. Actualmente y gracias a Dios en nuestra Provincia Chubut y en especial nuestra ciudad Esquel no se a registrado ningún caso de Coronavirus pero no estamos excentos de nada . En el país se van sumando día tras día los pacientes y parece un tema de nunca acabar, mi sueño, nuestro sueño es estar en los Juegos Olímpicos pero no así. Creemos que llegaríamos todos en desventajas y no sería Justo para nadie. Hace rato muchos atletas de diversos países no entrenan y desde hace unos pocos días nosotros estamos en la misma. Por eso también pensamos en los demás atletas que tenían competencias para buscar clasificar a los juegos y no han podido competir por la pandemia. Por otro lado quisiera pedirle a toda la gente que no tiene necesidad de salir a la calle que se queden en sus casas con sus familias, se que muchos tienen que trabajar y los entiendo perfectamente, a ellos les pido que tengan precaución a la hora de hacerlo que tengan el cuidado necesario para cuidarse a ellos mismos y a sus familias. Dentro de tres semanas podremos estar diciendo que fuimos unos exagerados o estar lamentando alguna pérdida cómo se ven en otros países como Italia o España, gente adulta que no puede ni siquiera despedirse de sus familiares, gente que tiene que estar hablando vía internet porque no pueden estar acompañándolos en su enfermedad por riesgos a contagios. Hoy por hoy lo más importante pasa por otra cosa y eso es la SALUD DE TODOS. Les mando un saludo a todos los que nos hacen el aguante siempre y a mis sponsor que me brindan lo mejor siempre, espero que esto pueda pasar rápido y volvamos a hacer lo que tanto nos gusta.

A post shared by Eulalio Muñoz Jr (@eulaliomjr) on Mar 20, 2020 at 6:00pm PDT