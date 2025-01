Sofía Mulanovich: "No imaginé representar a Perú en unos Juegos Olímpicos"

" Dejé de hacer tabla, pero seguía practicándola en el Perú y siempre viajaba para continuar haciéndolo. Es parte de mi vida. Por eso, cuando me enteré que sería olímpico, se me encendió una chispita de esperanza", declaro Sofi que mantiene la ilusión de subirse al podio y seguir sumando triunfos tanto para ella como para el Perú que ya sabe qué es verla triunfar: lo hizo en 2004 en 2 ocasiones y ahora último en 2019, precisamente en Japón.

"Me fue superbién en el Mundial de 2019, justo acá en Japón, y eso me dio prácticamente la clasificación", aseguró la coronada en los torneos de la WSL (Liga Mundial de Surf) y el ISA (Internacional Surfing Association). Han pasado 17 años de su primer título mundial y espera, ahora sí, retirarse como la campeona que es y que lo ha demostrado en cada ola que ha sabido dominar. Sofía Mulánovich piensa ser el orgullo del Perú pero también de su pequeño hijo, ella lo cuenta así: "una de las razones por las que también siempre me decía que sería maravilloso que mi hijo sepa cuando esté grande que su mamá estuvo en unos Juegos Olímpicos".