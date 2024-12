Angelo Caro volvió a Chiclayo y entregó un remodelado skatepark

Luego de su increíble participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y lograr el quinto puesto en la modalidad street de skateboarding, el skater profesional, Angelo Caro , demostró que este deporte es su pasión y que no debe ser estigmatizado. Hoy, como personaje importante dentro de la campaña ‘Impossible Is Nothing’, el atleta continúa impactando a las futuras generaciones de skaters peruanos y esta vez lo hizo a través de la remodelación de un skatepark en su ciudad natal, Chiclayo.

"Cuando me subí al skate por primera vez sentí una adrenalina y emoción que nunca había sentido antes. Me sentí dueño de mi propio mundo y fue así que descubrí que el skate era mi pasión. Sé que es un deporte que ha pasado por muchos prejuicios pero nunca he perdido la motivación y eso es lo que quiero lograr hoy, seguir motivándolos a que sigan su sueño y no se dejen vencer por las barreras que aparezcan a lo largo del camino", dijo Angelo dirigiéndose a sus jóvenes seguidores.