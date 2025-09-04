Benito y León conquistaron la Génesis Inka Mountain Bike 2025

¡Ciclismo de Montaña de alto nivel! La Travesía Génesis Inka MTB 2025 reunió a más de 50 ciclistas provenientes de 9 países que emprendieron un recorrido único que comenzó en el Valle del Mosna en la sierra hasta el Valle de Huarmey en la costa con más de 370 kilómetros recorridos.

El español Manuel David Benito Martin fue el vencedor en la clasificación General Varones con un tiempo de 14 horas, 48 minutos y 13 segundos y la peruana Hellen León venció en Damas con un tiempo de 20 horas, 52 minutos y 09 segundos.

En General Varones, los brasileros Anderson José da Mata (15:14:34) y Felipe Jose Martin Cotecchia (16:01:39) ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. Mientras que, en Damas, la peruana Isabel Guerra fue la que completó el podio en 29:31:36.

Travesía Génesis Inka MTB 2025.

Los bikers afrontaron una travesía de 5 días (5 etapas), que se desarrolló por los Andes peruanos, atravesando la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, valles costeros y el desierto hasta llegar al océano. Una ruta que fue perfectamente diseñada para integrar la herencia de la cultura Chavín con la cultura Huari. Un puente entre pasado y presente.

"La Génesis Inka MTB 2025 ha sido una experiencia única, difícil pero apasionante. Con unas rutas sagradas que nos han permitido conocer más sobre la historia ancestral del Perú y sus impresionantes paisajes", señaló Manuel Benito, ganador de la rama masculina.

Esta experiencia nuevamente permitió integrar la Región Áncash con el mercado internacional de cicloturismo, dando a conocer sus impresionantes paisajes, manifestaciones culturales y sitios arqueológicos.

La organización de la Génesis Inka MTB 2025 llegó gracias a Promperú, DIRCETUR, Antamina, Lincuna y al trabajo articulado entre Municipalidades de Huarmey, Chavín, La Merced, La Libertad. Entidades y empresas claves para la realización de este evento deportivo.

Travesía Génesis Inka MTB 2025.

RANKING POR CATEGORÍA

Open Varones

Richard Gariny - 16:35:51

Leandro Bneites - 17:47:07

César Ramírez - 24:53:07

Varones Máster A

Cristian Rojas - 16:15:17

Christian Arce - 17:37:56

Jesús Ruiz Conde - 17:55:49

Damas Máster B

Hellen León – 20:52:09

Isabel Guerra – 29:31:36

Laura Ortíz – 50:00:00

Varones Máster B

Manuel Benito (España) - 14:48:13

Anderson José da Mata (Brasil) - 15:14:34

Felipe Martins (Brasil) - 16:01:39

Varones Máster C

Sandro Marzullo (Brasil) - 20:37:00

César Fenoll (España) - 37:55:32

Varones Máster D