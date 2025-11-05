- Hoy:
Nueva temporada del Perú Trail Series con premios históricos y final en Paracas
La competencia de trail running más relevante del Perú inicia una nueva temporada, marcando un hito en la equidad deportiva.
Con un enfoque sin precedentes en la equidad deportiva, la competición de trail running más relevante del país inaugura su nueva temporada. El Perú Trail Series ofrecerá un total de S/. 39.000 en premios en efectivo, distribuidos de manera igualitaria entre categorías masculinas y femeninas y todas las distancias, consolidándose como el único circuito en Perú con este modelo.
Con cuatro fechas oficiales y una gran final en la Reserva Nacional de Paracas, la temporada se extenderá de noviembre a abril. La primer evento será el 15 de noviembre en el Santuario de Amancay, Pachacámac, con más de 1.200 participantes esperados, desde niños hasta la máxima distancia de 35 kilómetros. Las inscripciones finales están abiertas en perutrailseries.pe, junto con la preventa para la segunda fecha en Calango.
Un campeonato con propósito comunitario
El nuevo proyecto “Héroes Nacionales” de Perú Trail Series busca inspirar a los niños mediante el trail running, tomando como ejemplo a los chasquis y los valores del deporte andino. Se apoyará la participación de niños de la asociación Ayllu Ccanto (Cusco), fomentando la disciplina, identidad y oportunidades a través del deporte.
Además, se reforzará la iniciativa “Corre & Limpia” para promover la conservación de los circuitos naturales, atrayendo el compromiso de la comunidad hacia el medio ambiente.
Perú Trail Series 2025-26
Lo que trae la nueva temporada de Perú Trail Series
- La temporada 2025/2026 contará con 4 carreras de noviembre a abril, además de múltiples actividades paralelas.
- Los premios ascienden a 39 mil soles, distribuidos equitativamente entre géneros y distancias.
- Cuarenta corredores de alto nivel competirán por los 39,000 soles en premios.
- Nuevas rutas de carrera ofrecen una experiencia renovada.
- Inscripción de 1100 personas para el primer evento.
- Las carreras aportan puntos ITRA y UTMB para clasificaciones internacionales.
- La final se celebrará en la icónica Reserva Nacional de Paracas.
- Apoyo de patrocinadores como Marathon, Electrolight, y Rimac.
- Últimas inscripciones disponibles para la fecha 1 en Santuario de Amancay y preventa para la fecha 2 en Calango Infernal.
Calendario oficial 2025/26
- Fecha 1 — Pachacámac: 15 de noviembre
- Fecha 2 — Calango: 17 de enero
- Fecha 3 — Asia: 14 de marzo
- Gran Final — Paracas: 25 de abril
Distancias: 2K para niños, 6–9K, 10–14K, 20–24K y 30–35K.
Calendario de actividades adicionales del Perú Trail Series:
- 08 noviembre: Corre & Limpia
- 10 enero: Corre & Limpia
- 07 marzo: Corre & Limpia
No olvides revisar tu agenda deportiva
