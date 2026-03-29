Caminar, ¿ayuda o empeora la artrosis?, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero aclarar una duda muy común: ¿caminar ayuda o empeora la artrosis grado 4? La respuesta depende del nivel de desgaste, pero en casos avanzados, es importante tener cuidado.

Cuando un paciente presenta artrosis grado 4, especialmente en adultos mayores, la articulación ya se encuentra severamente deteriorada, con un desgaste total del cartílago. En estos casos, el acto de caminar puede generar mayor fricción entre los huesos, lo que incrementa el dolor, la inflamación y la hinchazón de la rodilla.

Muchas personas creen que “mientras más camine, mejor”, pero en esta etapa no siempre es así. Forzar la articulación puede acelerar el deterioro y empeorar los síntomas. Por ello, es fundamental contar con una evaluación médica que determine qué tipo de actividad es adecuada según el grado de artrosis.

Si presentas molestias en la rodilla que no mejoran con medicamentos, es muy probable que estés frente a un cuadro de artrosis avanzada. No lo ignores. Acude a un especialista para recibir el tratamiento correcto y evitar que el problema siga avanzando.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

Ubicación : Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima

: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima Citas: 989 366 436



