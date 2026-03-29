El esguince de tobillo, ¿solo mejora con hielo?, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. ¿Te doblaste el tobillo y solo te pusiste hielo en casa? Este es un error más común de lo que imaginas y puede traer consecuencias si no se maneja correctamente.

Todo esguince de tobillo debe ser evaluado por un traumatólogo. No todos los esguinces son iguales: existen distintos grados de lesión, desde leves hasta severos, que pueden comprometer los ligamentos de la articulación. Sin una evaluación adecuada, es imposible saber la gravedad real del daño.

Aplicar hielo puede ayudar a reducir la inflamación en un primer momento, pero no reemplaza un diagnóstico médico. Si no se trata correctamente, un esguince puede dejar inestabilidad en el tobillo y aumentar el riesgo de nuevas lesiones en el futuro.

No te descuides. Acude a un especialista para determinar el grado de la lesión y recibir el tratamiento adecuado. Una atención oportuna es clave para una recuperación completa y evitar complicaciones.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: