Si tienes condromalacia, ¿debes guardar reposo absoluto?

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablar sobre la condromalacia y responder una pregunta frecuente en consulta: “Doctor, si tengo condromalacia, ¿debo guardar reposo absoluto?”. La respuesta es clara: no.

Si tienes un diagnóstico de condromalacia, quedarse sentado o evitar todo movimiento es lo peor que puedes hacer. La inactividad prolongada debilita los músculos que protegen la rodilla, especialmente el cuádriceps, y eso puede aumentar el dolor y el desgaste articular. El reposo absoluto no corrige el problema y, en muchos casos, lo agrava.

La condromalacia tiene distintos grados, y el tratamiento depende del nivel de afectación del cartílago. Por eso es fundamental acudir al traumatólogo, quien evaluará la articulación y determinará el manejo adecuado, que puede incluir fisioterapia específica, fortalecimiento muscular y cambios en la actividad física.

No te automediques ni te quedes inmóvil por miedo al dolor. Un tratamiento guiado y oportuno es la mejor manera de controlar la lesión, evitar su progresión y mantener una buena calidad de vida.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

Ubicación : Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima

: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima Citas: 989 366 436



