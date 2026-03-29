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Si tienes condromalacia, ¿debes guardar reposo absoluto?

El doctor Luis Cotillo, especialista en Medicina Deportiva, aclara que el reposo absoluto no es aconsejable para quienes sufren de condromalacia, ya que empeora el dolor.

    Dr. Luis Cotillo
    Si tienes condromalacia, ¿debes guardar reposo absoluto?
    Si tienes condromalacia, ¿debes guardar reposo absoluto?
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    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablar sobre la condromalacia y responder una pregunta frecuente en consulta: “Doctor, si tengo condromalacia, ¿debo guardar reposo absoluto?”. La respuesta es clara: no.

    Si tienes un diagnóstico de condromalacia, quedarse sentado o evitar todo movimiento es lo peor que puedes hacer. La inactividad prolongada debilita los músculos que protegen la rodilla, especialmente el cuádriceps, y eso puede aumentar el dolor y el desgaste articular. El reposo absoluto no corrige el problema y, en muchos casos, lo agrava.

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    La condromalacia tiene distintos grados, y el tratamiento depende del nivel de afectación del cartílago. Por eso es fundamental acudir al traumatólogo, quien evaluará la articulación y determinará el manejo adecuado, que puede incluir fisioterapia específica, fortalecimiento muscular y cambios en la actividad física.

    No te automediques ni te quedes inmóvil por miedo al dolor. Un tratamiento guiado y oportuno es la mejor manera de controlar la lesión, evitar su progresión y mantener una buena calidad de vida.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
    • Citas: 989 366 436


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    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

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