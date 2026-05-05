Presidente del IPD es nombrado representante ante Consejo de Fundación de la WADA y refuerza liderazgo internacional del Perú

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) consolida su presencia en el ámbito internacional con la designación de su presidente, Sergio Ludeña Visalot, como representante de Sudamérica ante el Consejo de Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), la máxima instancia de decisión en la lucha contra el dopaje en el deporte. Esta elección se dio en el marco del Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE), que confió en el Perú para asumir este importante rol.

El Consejo de Fundación de la WADA reúne a representantes del Movimiento Olímpico y de gobiernos de todo el mundo, y tiene a su cargo la definición de las principales políticas globales antidopaje. En este espacio, el Perú canalizará la voz de los países del Consejo Sudamericano del Deporte.

Entre sus funciones destacan la aprobación del Código Mundial Antidopaje, la supervisión del cumplimiento de los países y la promoción de la cooperación internacional, la investigación y la educación en integridad deportiva.

La incorporación del presidente del IPD a este espacio de gobernanza es histórica para el Perú y lo posiciona en la toma de decisiones del deporte mundial, además de permitirle contribuir activamente en la protección de la salud de los atletas, la equidad en la competencia y el fortalecimiento del juego limpio.

Esta designación refleja el compromiso del IPD, en articulación con el Ministerio de Educación, con la promoción de un deporte íntegro y libre de dopaje. Asimismo, se enmarca en una agenda de cooperación con la WADA que contempla importantes actividades en Lima, como el Simposio Regional para las Américas y el Caribe y el taller del Proyecto GAIIN de Inteligencia e Investigaciones.

De esta manera, el IPD reafirma su liderazgo y continúa fortaleciendo sus capacidades institucionales, en línea con los estándares internacionales y con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.